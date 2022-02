Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retrouvez le planning des conseillers numériques Les conseillers numériques itinérants de la Ville de Saint-Paul tiennent chaque semaine des permanences dans les quartiers des Bassins de vie du territoire.

Il s’agit de démonstrations pour aider la population dans une logique de proximité. Retrouvez ci-dessous les contacts de ces conseillers en fonction du secteur où vous habitez. Il s’agit du calendrier de cette semaine et de la semaine prochaine.

Pour rappel, leurs missions sont de former les habitants aux outils numériques mais aussi à l’utilisation du smartphone, de la tablette et de l’ordinateur.



L’objectif est de leur permettre de devenir autonomes le plus rapidement possible, de réaliser les démarches en ligne, de naviguer sur internet, d’apprendre les bases du traitement du texte et de connaître l’environnement et le vocabulaire numérique.

La lutte contre l’exclusion numérique concerne également Mafate. Des ateliers itinérants se tiendront aussi dans le cirque pour les habitants des différents ilets.

La volonté de la Municipalité est de venir en aide à des publics ciblés dans leurs démarches administratives. La lutte contre l’illectronisme représente ainsi une volonté forte.

Une vingtaine d’aidants connect habilitée réalise déjà les démarches administratives et effectue des déclarations en ligne pour les citoyens. Cela se passe dans les mairies annexes et les équipements de proximité de la commune.

Saint- Paul, Ville moderne, inclusive et numérique, continue de développer l’accès aux droits pour ses habitants.







