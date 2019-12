<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Retrouvez le planning des collectes de sang pour le mois de décembre à Saint-Paul





Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.



L’Etablissement Français du Sang (EFS) vous informe de ses collectes mobiles de décembre. Les donneurs et futurs donneurs sont invités à se mobiliser ! Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence.



Rendez-vous nombreux sur l’une de nos collectes de décembre à Saint-Paul ! LEADER PRICE ST PAUL ( chaussée Royale), le mardi 3 décembre 2019 de 9h00 à 17h00

MAIRIE ANNEXE DE ST GILLES LES HAUTS, les mercredi 4 et lundi 9 décembre 2019 de 8h30 à 12h30

SALLE DE CONFERENCE ST PAUL ( 34 Quai Gilbert- Front de Mer), le mardi 10 décembre 2019 de 8h00 à 13h00

MAIRIE ANNEXE LA SALINE LES HAUTS, le lundi 16 décembre 2019 de 8h30 à 12h30 L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. À la Réunion, 120 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !



Un grand merci à vous pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades.



Vous avez quelques minutes devant vous ? Parfait !



Nous vous invitons à vérifier que vous êtes éligible au don via notre test en ligne :

