Retrouvez le planning des collectes de sang pour le mois d’octobre 2020

Jeudi 1er octobre : Salle de conférence du front de mer de 8h00 à 13h00.

Vendredi 02 octobre : But Savanna de 9h à 16h30 (Pause méridienne de 12h30 à 14h00)

Jeudi 08 octobre : Lycée Louis Payen (horaires à venir)

Lundi 12 octobre : Mairie annexe Bois de Nèfles Saint-Paul de 8h00 à 13h00.

Jeudi 15 octobre : Conseil Départemental de Plateau Caillou de 8h30 à 13h00.

Mercredi 21 octobre : Académie des Dalons, Le Bernica de 8h à 13h00.

L’Établissement Français du sang organise plusieurs collectes de sang sur le territoire saint-paulois ce mois d’octobre. Prenez une heure, sauvez des vies !Ne remettez pas votre don au lendemain … pour faciliter votre don prenez votre rendez-vous en ligne en cliquant sur ce lien : ou par téléphone au 0262 90 53 92.Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous.Durant le mois d’octobre, l’EFS organise 6 collectes de sang à Saint-Paul:Pensez à vous munir d’une pièce d’identitéL’Etablissement Français du Sang à La Réunion vous remercie pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades!