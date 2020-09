Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retrouvez le planning des collectes de sang pour ce mois de septembre





Plusieurs collectes de sang sont programmées à Saint-Paul ce mois de septembre.

Les besoins des patients sont toujours aussi importants.



Ne remettez pas votre don au lendemain … pour faciliter votre don prenez votre rendez-vous en ligne en cliquant sur



Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous.



Il est demandé aux donneurs :

– D’éviter tout contact physique avec d’autres personnes ;

– De rester à environ 1 mètre des autres donneurs, la disposition des chaises et autres postes sont installés afin de respecter cette mesure ;

– De signaler si vous avez été en contact avec une personne présentant des symptômes.



Pensez à vous munir d’une pièce d’identité



Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence !



L’Etablissement Français du Sang à La Réunion vous remercie pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades!



Lundi 7 septembre à la mairie de Saint-Gilles-les-Hauts de 8h à 13h

Mercredi 9 septembre au CHOR de 10h à 16h

Vendredi 11 septembre à Run Market Savanna de 12h à 17h

Samedi 12 septembre à Run Market Savanna de 09h à 14h

Mardi 15 septembre à la Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts de 8h à 13h L’Établissement Français du sang organise plusieurs collectes de sang sur le territoire saint-paulois ce mois de septembre. Prenez une heure, sauvez des vies !Plusieurs collectes de sang sont programmées à Saint-Paul ce mois de septembre.Les besoins des patients sont toujours aussi importants.Ne remettez pas votre don au lendemain … pour faciliter votre don prenez votre rendez-vous en ligne en cliquant sur ce lien : ou par téléphone au 0262 90 53 92.Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous.– D’éviter tout contact physique avec d’autres personnes ;– De rester à environ 1 mètre des autres donneurs, la disposition des chaises et autres postes sont installés afin de respecter cette mesure ;– De signaler si vous avez été en contact avec une personne présentant des symptômes.Pensez à vous munir d’une pièce d’identitéChaque don compte et le vôtre peut faire la différence !L’Etablissement Français du Sang à La Réunion vous remercie pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades!







Dans la même rubrique : < > Des opérations spéciales au centre-ville pour les soldes Huguette Bello à la rencontre des habitants de Mafate