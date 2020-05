Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retrouvez le planning des collectes de sang jusqu’au 16 mai





Cette semaine, les équipes de l’EFS seront en collecte mobile sur le secteur de Saint-Paul. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; n’hésitez pas à prévoir un don de sang pour les jours ou semaines à venir, l’EFS a toujours besoin de dons.



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement uniquement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.



N’hésitez pas à les contacter pour convenir d’un rendez-vous :



– pour les sites fixes : EFS ST DENIS au 0262 90 53 81 EFS ST PIERRE au 0262 25 48 01

– pour les collectes mobiles (planning ci-dessous) : au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92



(permanence téléphonique du Lundi au Vendredi de 08h00 à 17h00 / possible pendant le week–end via le messenger de leur page officielle



Mardi 12 mai :

SEM Tamarun La Saline Les Bains de 08h à 13h Vendredi 15 mai :

Ciné Cambaie Saint-Paul (Salle Mascareignes) de 9h à 15h Samedi 16 mai :

