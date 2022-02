Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Retrouvez le cadastre solaire en ligne En déclinaison des priorités de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’énergie), la Région Réunion souhaite promouvoir une politique énergétique forte, centrée sur le développement des énergies renouvelables locales et favorisant la création d’emploi local. La collectivité élabore ainsi en 2022 un plan régional solaire décliné en « un toit solaire pour chaque Réunionnais », sur la base de technologies matures et disponibles afin d’accélérer le déploiement des projets solaires sur le territoire.



L’objectif de cet outil est de porter à la connaissance du grand public le potentiel mobilisable pour la production d’électricité et la production d’eau chaude sanitaire des toitures n’étant pas encore équipées.

Avec le cadastre solaire, la Région Réunion se positionne en tant que facilitateur pour la transition écologique et énergétique du territoire en mettant à disposition un état des lieux des surfaces disponibles pour la valorisation photovoltaïque et thermique solaire, et des potentiels énergétiques de ces surfaces. Elle démontre ainsi sa volonté politique de développement des filières solaires et leur tissu économique associé, tant au niveau des particuliers (baisse de la facture énergétique) qu’à celui des entreprises (création d’emplois, création de valeur ajoutée...).

L’opération, pour laquelle la SPL Horizon Réunion était maître d’ouvrage déléguée, a bénéficié du soutien technique et financier de l’ADEME, de la Caisse des Dépôts et de la DEAL et a été réalisée par la société Cythelia Energy.

Retrouvez le cadastre solaire ici :

