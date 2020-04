A la Une .. Retrouvez la liste des fermetures et restrictions prolongées à La Réunion jusqu’au 11 mai Comme prévu, suite à l’annonce présidentielle de lundi dernier, la préfecture prolonge les mesures de confinement. Voici ce que les arrêtés préfectoraux ordonnent :



Prolongation jusqu’au 11 mai



• Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, université et lieu d’enseignement

Pour permettre aux personnels soignants d’assurer leurs mission et rester mobilisés, la Caf en lien avec les

gestionnaires de structures met en place un service d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans



• Fermeture des établissements recevant du public



• Restriction des vols à destination de La Réunion et dispositif renforcé de quatorzaine des

voyageurs

Tous les voyages d’agréments sont interdits et seules les personnes devant impérativement rejoindre leur

domicile, justifiant d’impératifs familiaux, de motifs professionnels impérieux ou de motifs sanitaires relevant de

l’urgence sont autorisées à rentrer sur le territoire, sur présentation de justificatifs lors de l’embarquement. Les

voyageurs en arrivée sont conduits dans des centres de quatorzaine dédiés.



• Limitation des horaires d’ouverture des débits de boisson à 17h

L’alcool est un facteur causal des violences, tant sur la voie publique qu’au sein des familles. Dans cette période

de confinement qui expose plus encore les femmes et les enfants victimes de violences, la vente de boissons

alcoolisées à emporter est interdite de 17h00 à 6h00 sur l’ensemble du territoire.



• Fermeture des magasins et centres commerciaux à 19h

Les magasins et les centres commerciaux seront donc fermés à partir de 19h, tous les jours. Cette interdiction

concerne également les commerces de vente à emporter et de ventes ambulantes tenus par des entreprises ou

des particuliers (food trucks, camion pizza…)



• Fermeture des sentiers du littoral et des plages

Les sentiers, les plages, les plans d’eau intérieurs ne constituent pas des espaces publics indispensables aux

déplacements individuels. Face à l’urgence sanitaire, les mesures de confinement doivent être strictement

appliquées et seuls les déplacement professionnels seront autorisés sur ces espaces

Le confinement, la meilleure des réponses contre le COVID-19



La progression épidémique à La Réunion a pour l'instant suivi la courbe du trafic aérien et était essentiellement

le fruit de cas importés, qui représente encore 72% des cas. Les données épidémiques sur les cas autochtones

sont encore très récentes. Les services de l'Etat sont donc entièrement engagés pour que la dynamique

épidémique soit la plus modérée possible, d'où l'importance de maintenir le confinement pour limiter les

interactions sociales et la propagation du virus sur l'île.

Nicolas Payet







