Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retrouvez l’émission Rant dann’ rond ek Saint-Paul ce mercredi 10 novembre à 13h05 sur Antenne Réunion

Découvrez ce mercredi 10 novembre, le prochain numéro de Rant dann’ ron ek Saint-Paul diffusé sur



Dans la continuité et en complémentarité des conseils des quartiers, les CHD seront présents dans les 6 bassins de vie de Saint-Paul et le territoire de Mafate :

– Le Conseil Des Habitants de Saint-Paul centre

– Le Conseil Des Habitants de Saint-Gilles les Bains

– Le Conseil Des Habitants de Plateau Caillou

– Le Conseil Des Habitants de La Plaine – Bois de Nèfles

– Le Conseil Des Habitants de La Saline

– Le Conseil Des Habitants du Guillaume

– Le Conseil Des Habitants de Mafate

Fabrice ACAMA-VIRAMA du Pôle Citoyenneté et Vie Locale présente les Conseils des Habitants qui sont en train de se constituer dans les 7 bassins de vie de Saint-Paul. Découvrez ce mercredi 10 novembre, le prochain numéro de Rant dann' ron ek Saint-Paul diffusé sur Antenne Réunion à 13h05 ! Direction Le Bernica, dans le bassin de vie de Plateau Caillou ! La Ville de Saint-Paul souhaite que la participation citoyenne soit un axe fort de sa politique publique. La mise en œuvre de 7 instances de participation citoyenne dénommées « Conseil des Habitants » a donc été votée au CM le 25 mars dernier.





