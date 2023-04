A la Une .. Retrouvée emmêlée dans du nylon avec un hameçon et un plomb, la tortue Timlie va retrouver la liberté

Découverte en difficulté dans le lagon le 25 mars dernier, la tortue baptisée Timile a repris des forces au centre de soins de Kélonia. Elle est désormais prête à regagner l'océan. Par N.P - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 10:35

Le communiqué de Kélonia :



La jeune tortue imbriquée baptisée TIMLIE sera relâchée samedi par Timéo et Lili qui l'ont sauvée le 25 mars dernier.

Ils avaient trouvé la tortue enchevêtrée avec un hameçon, un plomb, un flotteur artisanal et 2,1 m de nylon qui s’étaient accrochés au corail.



L'intervention précoce de Timéo et Lili aura permis d’éviter des lésions graves et de sauver la tortue.



C’est une très jeune imbriquée de 4,3 kg certainement arrivée du large vers le lagon il y a quelques semaines, et qui explore son nouvel environnement.



Après quelques jours en observation au Centre de soins de Kelonia, et une radio et une prise de sang n’ayant rien montré d’anormal, le vétérinaire du Centre de soins a donné son feu vert pour qu’elle retrouve l'océan.