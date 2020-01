International Retrouvé mort dans un train d'atterrissage, Laurent Barthélémy Ani Guibali rêvait d'Europe





Lundi dernier, il aurait quitté le quartier pauvre dans lequel il a grandi et aurait pris la direction de l'aéroport à pied, au lieu de se rendre à l'école, rapportent les journalistes. Après avoir parcouru 30 km et réussi à franchir le mur d'enceinte, il serait parvenu à s'agripper au train d'atterrissage, où les températures extrêmement basses et le manque d'oxygène ne lui ont laissé aucune chance de survie. "Il disait qu'un jour il voulait devenir scientifique", confie à France 2 un ami du garçon, précisant qu'il parlait beaucoup des pays d'Europe et de la tour Eiffel.



Le reportage à partir de la 23ème minutes : Il avait 14 ans et rêvait d'Europe. La semaine dernière, Laurent Barthélémy Ani Guibali a été retrouvé mort à Roissy, dans le train d'atterrissage d'un boeing. Un bouleversement pour ses proches, qui n'auraient jamais cru que l'adolescent tenterait de partir sans prévenir personne. Une équipe de France 2 s'est rendue à Abidjan pour retracer le parcours du jeune Ivoirien.







