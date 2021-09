7mag.re Rétropédalage de Geneviève de Fontenay dans la polémique Miss France 1987

On ne saura jamais si Miss Réunion 1986, Joëlle Ramayed aurait pu être Miss France 1987. Alors qu'il y a quelques jours Geneviève de Fontenay semblait prétendre que l'élection avait été truquée aux dépends de La Réunionnaise, elle semble se rétracter... Sur le plateau de TPMP hier, la dame au chapeau a été effectivement beaucoup moins accusatrice. Par 7mag.re - Publié le Vendredi 17 Septembre 2021 à 07:47

Depuis le début de la semaine Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquay, Miss France 1987 s'invectivent. C'est Geneviève de Fontenay, qui une fois de plus avait tiré la première, affirmant dans l'émission l'Instant de Luxe : " L’opinion publique avait voté pour une Réunionnaise LIRE LA SUITE



