Rétro du mois d’avril : Des miraculés et des drames

Julien Chaussalet retrouvé par ses proches







Continuer à marcher et s’alimenter de goyaviers. Le credo choisi par Julien Chaussalet lui a sauvé a vie. Le Saint-Marien de 38 ans parti en randonnée dans le sentier de Montée Sano depuis son quartier de Beauséjour n’avait plus donné de nouvelles depuis le vendredi matin 16 avril. Le trailer chevronné, perdu dans les hauts de Sainte-Marie, était à court de batterie sur son téléphone et incapable de joindre quiconque.







Ses proches qui avaient lancé des recherches le trouveront le dimanche matin 18 avril dans les hauteurs de Terrain Elisa, à proximité de la Ravine Charpentier. "On était un groupe de 30. On a suivi les conseils de médiums, couplés avec les informations qu’on avait et notre propre instinct. C’est comme ça qu’on a pu situer où il était", précisait Yohann Chaussalet, le cousin du disparu à Zinfos, quelques instants après l’avoir retrouvé. "Énorme soulagement. On s’attendait au pire ", ajoutait-il.