A la Une .. Rétro 2021 - Novembre : Un père éventre ses deux fils, Chloé est menacée de mort, les Miss crasent un ti maloya

Dans le Sud de l'île, une double tentative d'infanticide ; dans l'Ouest, bagarre en sortie de boite ; dans l'Est Chloé est menacée de mort ; dans le sud sauvage, deux parachutistes disparaissent mystérieusement alors que dans le Nord, les Miss dansent le maloya. Pendant ce temps, La Réunion bascule à nouveau dans le rouge. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 09:12

.



Deux parachutistes sur quatre envolés



Autre disparition qui ne sera vraisemblablement jamais résolue, celle de C'est à proximité du parc communal de Gol-les-Hauts (Saint-Louis) qu'un père de famille, vraisemblablement éconduit, s'est vengé sur ses deux enfants, le samedi 27 novembre 2021. Les marmailles âgés de 9 et 2 ans ont été retrouvés éventrés, l'un au bord de la route, l'autre dans son siège auto. C'est un policier du Port qui passait par là qui a découvert la scène d'horreur se retrouvant nez à nez avec le suspect porteur d'une arme blanche. La mère des deux victimes était, quelques instants plus tôt, allée trouver refuge à la brigade de gendarmerie la plus proche. Le couple était connu dans le quartier de Roches Maigres pour des difficultés conjugales et des violences régulières. Pendant plusieurs jours, les gendarmes, sous la direction de la section de recherches, ont investigué les lieux afin de mettre la main sur le meurtrier supposé en cavale. Alors que les marmailles, dont le pronostic vital était engagé, ont survécu, le suspect n'a toujours pas été retrouvéAutre disparition qui ne sera vraisemblablement jamais résolue, celle de Jérémy et Antoine, deux parachutistes confirmés , introuvables après un saut en chute libre, le samedi 13 novembre 2021. À l'issue de centaines d'heures de recherche aux environs du Morne Langevin, en hélicoptère, drone, avion et ULM, les bénévoles et amis ont baissé les bras, persuadés que les deux hommes se trouvent dans une zone inaccessible. Ces derniers, qui n'étaient pas équipés de téléphone portable, devaient poser le pied dans la zone d'atterrissage de Saint-Joseph à Grand Coude après avoir été lâchés à 6 000 mètres d'altitude au-dessus de la Plaine des Remparts.

"Merci Bon Dieu, la victime n'est pas morte"



Une bagarre a éclaté à la sortie de la discothèque La Villa, le soir d'Halloween.



La polémique d'un site secret



Chloé, l'influenceuse qui partage ses coups de cœur pour les randonnées à La Réunion et ailleurs, a déclenché une polémique en dévoilant le chemin d'accès de Une bagarre a éclaté à la sortie de la discothèque La Villa, le soir d'Halloween. Une rixe immortalisée sur les réseaux sociaux où l'on voit la victime jetée à terre et frappée au sol. Julien, 30 ans, et Mathieu, 27 ans, se sont rendus d'eux-mêmes aux forces de l'ordre car il se savaient recherchés. Incapables d'expliquer comment les choses avaient commencé, ils n'ont trouvé que l'alcool et la prise de drogues comme explications à leurs gestes. Ils ont été écroués à l'issue de leur procès en comparution immédiate.Chloé, l'influenceuse qui partage ses coups de cœur pour les randonnées à La Réunion et ailleurs, a déclenché une polémique en dévoilant le chemin d'accès de "l'Arche du Paradis" à Sainte-Suzanne . Un secret bien gardé car le sentier est dangereux et sa popularisation pourrait entrainer une arrivée massive de randonneurs avec un risque accru d'accident. Si certains lui ont dit merci, d'autres ont proféré des menaces de mort. C'est également Chloé qui a rendu célèbre le bassin la Roche à Cilaos où la fréquentation a augmenté à tel point que l'accès a été fermé par arrêté municipal.

Lise-May, mortellement poignardée par son ex-compagnon



Elle a vécu ses derniers instants dans la terreur et la douleur : le samedi 6 novembre 2021, Lise-May M. succombait sous les coups de couteau de son ex-conjoint. La Saint-Josephoise, mère de trois enfants, avait supporté et dénoncé des années de violences conjugales avant d'être surprise alors qu'elle rentrait à son domicile du lieu dit Jean-Petit. Le meurtrier présumé, Jean-Paul G., avait ensuite attenté à sa vie, sans succès. Quelques jours plus tard, Elle a vécu ses derniers instants dans la terreur et la douleur : le samedi 6 novembre 2021, Lise-May M. succombait sous les coups de couteau de son ex-conjoint. La Saint-Josephoise, mère de trois enfants, avait supporté et dénoncé des années de violences conjugales avant d'être surprise alors qu'elle rentrait à son domicile du lieu dit Jean-Petit. Le meurtrier présumé, Jean-Paul G., avait ensuite attenté à sa vie, sans succès. Quelques jours plus tard, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Domenjod où il attendra vraisemblablement son procès aux assises. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

L'épidémie de Covid-19 s'emballe



Mi-novembre, après une courte période de relâchement, la situation sanitaire se dégrade à nouveau à La Réunion.



29 reines de beauté sur l'île intense



Le 18 novembre, les 29 prétendantes au titre de Miss France 2021 débarquaient dans l'île pour des tournages en vue d'une émission diffusée en décembre sur TF1. Sur le tarmac de Gillot, un kabar les attendait. Dana Virin, Miss Réunion, Mi-novembre, après une courte période de relâchement, la situation sanitaire se dégrade à nouveau à La Réunion. Les indicateurs sont au rouge et les mesures de freinage sont de nouveau au goût du jour. Retour du masque, pique-nique et bivouac interdits, manifestations en plein air avec pass sanitaire obligatoire, et retour des tests vers et au départ de La Réunion. Fin novembre, le variant Omicron entre en scène.Le 18 novembre, les 29 prétendantes au titre de Miss France 2021 débarquaient dans l'île pour des tournages en vue d'une émission diffusée en décembre sur TF1. Sur le tarmac de Gillot, un kabar les attendait. Dana Virin, Miss Réunion, a crasé un ti un maloya , rejointe par les autres reines de beauté.