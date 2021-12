Rétro 2021 - Juillet : Le retour du confinement

Sauvegarder Non publié

Le feu s’est déclaré dans une case familiale de Villèle à Saint-Paul, en pleine nuit. Malgré l’importante mobilisation des secours, un père et sa fille ont péri dans l’incendie . Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.Jerry, éleveur de volailles amateur, fait une découverte des plus stupéfiantes . C’est sous l’une de ses poules que le Benédictin retrouve un énorme œuf de plus de 132 grammes. Alors qu’il s’apprête à en faire une omelette, il découvre à l'intérieur de l'œuf géant un second œuf de 50g.Fin juillet, à l’heure de la fin des vacances scolaires, l’île est de nouveau dans le rouge. Les autorités, eu égard à un bilan épidémiologique alarmant, déclarent la mise en place d’un confinement aménagé en semaine. Une mesure doublée d’un couvre-feu strict de 18h à 5h et complétée par une limitation de déplacement le week-end.