Rétro 2021 - Février : Vagues de violence et de Covid-19

Le policier en civil est en compagnie de sa famille sur la route de La Montagne lorsqu’un individu qui vient de causer un accident de la route lui assène un coup de couteau à la tête . La famille du fonctionnaire assiste à la scène de violence, impuissante. Le policier s'en sortira avec des points de suture.À Saint-André, non loin du collège Fayard, une agression d’une rare violence fait le tour de la toile . Une collégienne est prise à partie par une autre élève, sous les encouragements de dizaines de collégiens rassemblés. La jeune victime se fait ensuite bousculer par certains tandis que d’autres filment la scène.Les internautes s'enflamment devant les images choquantes de l’agression. La direction réagit le lendemain, déplorant une situation bien trop fréquente dans le secteur. Le chef d’établissement annonce la prise de sanctions à l'encontre des mis en causes, bien que les faits se soient déroulés à l’extérieur de l’établissement. Olivier Hoareau est mis en examen après deux jours de garde à vue dans une affaire de corruption et de blanchiment. Il est accusé d'avoir participé ou d'avoir bénéficié d'échanges financiers illégaux autour du projet d'extension du Cap Sacré Cœur. Le montant des transactions s’élève à près de 150.000 euros. Le maire du Port est placé sous contrôle judiciaire et a interdiction d'entrer en contact avec les autres protagonistes présumés. Le coup de pied sauté de Dimitri Payet sur Marco Verratti le 7 février lui a valu un carton rouge et un déchaînement médiatique. Dès le lendemain de ce match OM-PSG, le geste du joueur de Marseille sur le Parisien sera au cœur des débats dans la presse nationale. Le Réunionnais devient le joueur le plus expulsé depuis le début de la saison 2019/2020. Tonton David s'éteint le 16 février 2021, à l'âge de 53 ans. La triste nouvelle est accompagnée d’une pluie d'hommages et de messages émus de la part de ses fans et de ses amis Pierpoljak et Nuttea.Après quelques semaines de répit, l’île connaît une nouvelle reprise épidémique . Après avoir tenté l’application de mesures par commune en fonction de la situation sanitaire, le préfet annonce la mise en place d’un couvre-feu généralisé dès le 24 février. Des restrictions concernant les déplacements, les manifestations culturelles, la pratique de la danse et les marchés forains complètent la liste des nouvelles mesures.