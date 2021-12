Rétro 2021 - ​Octobre : L’île sort de l’état d’urgence sanitaire

Le 10 octobre dernier, le pilote et le passager d’un ULM sont victimes d’ un tragique accident en plein vol . La violence de l’impact de l’appareil au sol, retrouvé du niveau du belvédère au Maïdo, ne laisse aucun espoir de retrouver les deux hommes, âgés de 41 et 28 ans, en vie. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame.Le 15 octobre 2021, la fin de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion , annoncée quelques jours plus tôt par le porte-parole du gouvernement, prend acte. Cette décision, anticipée répond à une amélioration de la situation épidémiologique sur l’île qui présente un taux d’incidence aux alentours de 28,2 cas pour 100 000 habitants. La Réunion applique dès lors les mêmes règles que dans l’Hexagone.Il est aux alentours de minuit ce samedi soir-là. Un jeune homme de 17 ans circule à pied au niveau de la 4 voies de l’Étang Salé, lorsqu’il est percuté par une voiture. Malgré l’intervention des secours, le jeune homme succombe au choc.Le mois d’octobre se termine sous la grisaille. Le soir du 28 octobre, le Nord, l’Est et l’Ouest de l’île sont placés sous vigilance fortes pluies et orages . Les conditions météorologiques se dégradent, offrant de la pluie, du vent et de l’orage dans les zones concernées.