Retraits bancaires et achats somptuaires : Le fils spirituel est-il un arnaqueur ?

Une rencontre inattendue entre un médecin diminué suite à des soucis de santé et un vendeur en téléphonie mobile a créé des liens d'amitié entre les deux hommes. Mais cette affection était-elle mutuelle ou intéressée ? C'est ce que la cour d'appel va décider dans les prochaines semaines. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 14:15

Christophe T. est un ancien commercial d'un opérateur de téléphonie mobile. C'est dans un des magasins où il travaillait qu'il rencontre Harry*, venu pour souscrire un abonnement. Diminué à cause d'un accident de voiture, Harry ne parvenait pas à s'abonner et avait sollicité l'aide du vendeur.



Les deux hommes deviennent vite amis et se voient régulièrement. "C'était comme mon fils spirituel", confie Harry, un médecin affaibli à la suite de plusieurs interventions chirurgicales. Ces opérations ont engendré des troubles cognitifs et Christophe T. est amené à réaliser des tâches du quotidien pour aider son nouvel ami.

Echange de bons procédés



C'est là où les choses se corsent. En avril 2019, la compagne d'Harry découvre fortuitement en ouvrant un courrier qu'elle n'est plus bénéficiaire du compte de son compagnon. Cet élément l'intrigue. En poussant un peu plus loin ses recherches, l'infirmière s'aperçoit alors que 30.000 euros ont été retirés en espèces sur le compte d'Harry. Des chèques qui ne sont pas signés de sa main ont également débités. Le tout représente une coquette somme.



A la demande de sa compagne, Harry se rend alors chez les gendarmes et coupe le lien qui l'unissait à Christophe T. Une enquête commence. Elle aboutira à la condamnation de celui-ci. Jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Denis en 2022. Le trentenaire est condamné à 2 ans de prison dont 1 avec sursis probatoire ainsi qu'au remboursement de 34.000 euros dérobés mais aussi au versement de 2000 euros pour indemniser le préjudice moral.



Sonné par cette condamnation, Christophe, qui assure que les dépenses qualifiées de "somptuaires" par le parquet général ont été faites en présence d'Harry, à sa demande et pour lui rendre service, a fait appel.



Costumes, moto neuve, jeux en ligne



Lors de l'audience devant la cour, le prévenu a indiqué que si les dépenses en question concernaient des costumes ou l'achat d'une moto ou encore de nombreux jeux en ligne qui lui étaient destinés, c'était avec l'accord d'Harry. "Je l'aidais, il m'entretenait en contrepartie", a expliqué Christophe aux magistrats dubitatifs.



Même son de cloche concernant l'augmentation du plafond de retrait du compte d'Harry : "C'est moi qui l'ai effectué depuis mon ordinateur mais il était avec moi et c'est lui qui le souhaitait", explique l'ancien vendeur en téléphonie aujourd'hui reconverti dans le service aux personnes handicapées ou sous tutelle. Un ange passe dans le prétoire lorsque cette information est donnée par le président de l'audience.



En défense, l'avocat de Christophe a plaidé le lien d'affection et l'amitié qui liaient les deux hommes. La robe noire a tenté de prouver qu'au moment des faits, Harry était en possession de ses moyens. Le représentant de la société n'a pas partagé cet avis et a requis la même peine que celle infligée par le premier juge.



Réponse le 9 mars.



*Prénom d'emprunt