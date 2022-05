A la Une . Retraites à La Réunion : Les pensions les plus faibles et inégalitaires de France

Selon l'Insee, les pensions de retraites sont particulièrement faibles et inégalitaires à La Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 09:45

"Les natifs de La Réunion vivant dans un département d’Outre-mer perçoivent les pensions de retraite les plus faibles des régions françaises", rapporte l'Insee. Leur montant moyen est de 1.160 euros brut par mois en 2016, soit 28 % de moins que dans l’Hexagone.



"Les inégalités en matière de pension de retraite sont en outre plus importantes sur l’île", précise l'institut de statistiques, qui explique : "Ces faibles pensions résultent d’une participation plus faible qu’ailleurs des personnes en âge de travailler au marché du travail, qui se traduit par une durée moyenne de cotisation nettement plus basse". De plus, les emplois occupés sont moins qualifiés. "Les seniors réunionnais sont ainsi nombreux à avoir dû travailler jusqu’à l’âge de départ requis pour bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein".



Toutefois, les pensions moyennes de retraite augmentent fortement sur la période 2012 à 2016, avec l’arrivée à l’âge de la retraite de personnes ayant davantage travaillé que les générations précédentes, précise l'Insee. Les Réunionnaises perçoivent une retraite plus faible que leurs homologues masculins en raison, pour l’essentiel, d’une moindre participation au marché du travail.



"Plus globalement, les seniors de 60 à 74 ans sont moins touchés par la pauvreté monétaire que les ménages plus jeunes, tandis que ceux de 75 ans ou plus le sont autant", résume l'institut, qui précise : "Les ménages âgés sont en revanche trois à quatre fois plus nombreux à être pauvres qu’en France métropolitaine : 30 % le sont parmi les Réunionnais de 60 à 74 ans en 2019."