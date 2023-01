A la Une . Retraites : Le SNALC appelle à la grève le 31 janvier prochain

Le SNALC (Syndicat national des lycées et collèges) encourage les jeunes à rejoindre la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Un nouveau rassemblement aura lieu le 31 janvier. Publié le Lundi 23 Janvier 2023

“Après la participation historique à la grève du 19 janvier 2023 et comme il l’avait annoncé dans son communiqué du 10 janvier dernier, le SNALC appelle à poursuivre le mouvement et à participer à la mobilisation du 31 janvier contre la réforme des retraites”, affirme le syndicat lycéen dans un communiqué.



Sa section locale participera aux prochains cortèges contre la réforme proposée par le gouvernement. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat jusqu’à la fin de l’année scolaire.