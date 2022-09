Retraites : La réforme sera menée "avec concertation" assure Emmanuel Macron

Chère à Emmanuel Macron, la réforme des retraites "s'impose" a martelé le président de la République, qui estime nécessaire de "travailler plus longtemps dans une nation où on vit plus vieux et on rentre plus tard en moyenne dans la vie active". Il souhaite toujours un allongement de la durée de cotisation, passant de 62 ans à 65 ans.



Si pour l'heure, aucune date n'a été annoncé pour engager cette réforme très controversée, Emmanuel Macron n'exclut pas de le faire adopter dès cet automne dans le Projet de loi de budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, qui sera présenté le 26 septembre prochain en Conseil des ministres.