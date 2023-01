A la Une . Retraites : L'exécutif présentera sa réforme mardi et privilégie un report de l’âge légal à 64 ans

C'est ce mardi au cours d'une conférence de presse que la Première ministre Elisabeth Borne dévoilera le projet de réforme des retraites. Elle devrait annoncer un départ à 64 ans et non plus à 65 ans, couplé avec une accélération de la hausse de la durée de cotisations. Le nombre d’annuités nécessaires se fera par tranche de trois mois par génération, au lieu d’un trimestre tous les trois ans aujourd’hui. Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 07:58

Comme prévu par la réforme Touraine de 2014, la durée de cotisation doit être portée à 43 annuités en 2035 afin de partir à la retraite avec un taux plein. La semaine dernière, Elisabeth Borne avait assuré que le projet porté par le gouvernement "n'ira pas" au delà de ces 43 annuités et que "personne ne devra travailler 47 ou 48 ans".



Jusqu'à présent, l'ensemble des syndicats et des oppositions se sont montrés hostiles à tout projet de réforme. Mais les nouvelles modifications à ce projet de réforme a semble-t-il convaincu Eric Ciotti. Le président des Républicains a en effet plaidé dans le Journal du Dimanche pour une réforme s'étalant "sur deux quinquennats" : un relèvement de l'âge légal de départ à 63 ans en 2027, puis 64 ans en 2032. En revanche, il demande à ce que le minimum retraite soit porté à 1.200 euros et ce "de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes".

Invité de son côté sur le plateau de France 3, le ministre en charge des Comptes publics, Gabriel Attal, a salué la prise de position du patron des LR mais aussi de celles et ceux de qui sont prêts dit-il, "permettre à notre système de retraites de perdurer".



Après le point effectué ce mardi par Elisabeth Borne, le projet de réforme des retraites sera officiellement présenté le 23 janvier prochain en Conseil des ministres pour une arrivée au Parlement attendue début février. L'exécutif table pour une entrée en vigueur de la réforme d'ici la fin de l'été.