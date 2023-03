Retraité, vous avez souscrit à une retraite complémentaire à l’Argic Arrco ? Cette information vous intéresse

Vous êtes un retraité ayant une retraite complémentaire à l’ARGIC ARRCO. Il vous faut absolument parcourir cette information.



Depuis des lustres ARGIC ARRCO prélève votre CSG sur votre complémentaire. Ce qui est complètement effarant en ce qui concerne notre île, les retraits dans bien des cas se font sur la base la plus forte. En ce qui me concerne, je fus prélevé à tort pendant près de 10 ans.



Suite à ma réclamation de remboursement, on m’a remboursé que 3 ans. Alors que, quand un citoyen, doit à l’état, il s’autorise à revenir 5 ans en arrière. Où se trouve l’égalité ?

Suite à moultes erreurs qui furent remontées au président par des citoyens et adhérents de l’ASIG nous pouvons expliquer ses erreurs !



Nous devrions envoyer notre feuille d’impôt à Malakoff pour que le retrait soit réalisé sur la base de 3,8%, ou 6,60%, ou 8,30%, ne sommes-nous donc pas tous connectés ?



La réponse de Malakoff, ce sont les impôts les responsables, ils ne transmettent pas les bons revenus déclarés. Alors à qui profite le crime ?



Une réalité s’impose être vigilant, lorsque vous possédez un ordinateur créer votre espace personnel AGIRC ARRCO, CRC, CGSS vérifier vos prestations. Attention cette année avec cette inflation grandissante, vous risquez de changer de taux d’imposition ainsi que votre RFR . Souhaitons que l’état réactualise les barèmes des plafonds.