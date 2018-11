Courrier des lecteurs Retrait temporaire de Samuel Mouen Porte Parole Du Collectif 974

Discriminé - Agressé aussi bien verbalement que physiquement, par des partisans de l'extrême gauche, du P.S et des manipulateurs de service,



Déçu par la méthode retenue et les mesures particulièrement insuffisantes annoncées par Madame La Ministre Des Outre Mer



Exaspéré par La Violence et le manque d'organisation et de discipline Du Mouvement dans sa globalité, ( Population prise en Otage ) Elus locaux ne prenant pas leurs responsabilités, d'une manière générale,



Blocages sauvages - Economie mise à mal - Ecoles Fermées Collèges Lycées Université Fermés



Vie Economique à l'arrêt alors que la Réunion compte plus de 160 000 chômeurs



Commerces et Industrie sacrifiés - Hôpitaux et Pharmacies non approvisionnés



LA REUNION pouvant TUER ESPOIR que nous avons crée et dont Le Collectif 974 a été un des premiers artisans Localement



- - - Le vivre Ensemble Réunionnais sérieusement mis à Mal



La médiatisation à outrance de violence et de l'instrumentalisation du Mouvement par certains Médias



Mis en minorité dans un Mouvement que j'ai personnellement initié et Financé



Le Manque de lisibilité dans la représentation des Gilets Jaune - L'Absence des Porte parole



L'"Infiltration du Mouvement par Des partisans politiques et Syndicaux



Devant la difficulté de parler d'une même Voix, et le Rejet outrageant de toute la représentation Locale -- - ...



Provisoirement, dans l'attente des réactions de toutes les parties concernées,



J'ai décidé, en conséquence, de prendre un peu de recul et de suspendre à titre provisoire, ma présence physique devant les foyers de protestation et les médias locaux durant la suite de cette Visite Ministérielle, et dans l'attente d'une rencontre avec Le Chef du Gouvernement ? Samuel Mouen Porte Parole du Collectif 974 Lu 92 fois





