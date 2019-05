Société Retrait et rappel de fromages Saint-Félicien et Saint-Marcellin

La préfecture de La Réunion relaye l'alerte du ministère de l'agriculture concernant des lots de fromages Saint-Félicien et Saint-Marcellin, distribués dans différentes enseignes de grande distribution. Les lots de l 032 à l 116 sont concernés par cette mesure.

Treize cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) dus à une infection à Escherichia coli de type O26 sont survenus chez des jeunes enfants, depuis le 21 Mars 2019, dans plusieurs régions. Les autorités sanitaires ont entrepris les investigations nécessaires afin d’identifier la source de contamination alimentaire à l’origine de ces cas et protéger les consommateurs.



D’après les premiers résultats des investigations, plusieurs de ces enfants ont consommé des fromages Saint-Félicien et Saint Marcellin avant le début de leurs symptômes. Parmi ces enfants, trois auraient un lien possible avec la consommation de fromages Saint Félicien et Saint Marcellin fabriqués par la Société Fromagerie Alpine à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Par mesure de précaution, les autorités sanitaires ont décidé de procéder ce jour au retrait du marché des produits concernés et d’effectuer un rappel auprès des consommateurs.



Les produits concernés sont les suivants :



• Marque sanitaire (estampille) : FR 26 281 001 CE

• Dénomination des produits : SAINT- FELICIEN et SAINT MARCELLIN

• Présentation : fromage entier de 180g (Saint-Félicien) 80g (Saint Marcellin)

• Lots : tous les lots de l 032 à l 116

• Marques commerciales : FROMAGERIE ALPINE, CARREFOUR, REFLET DE FRANCE, LECLERC, LIDL, AUCHAN, ROCHAMBEAU, PRINCE DES BOIS, SONNAILLES ET PREALPIN

• Distribution : France entière



Les enseignes réunionnaises ayant distribué ces produits sont tenues d’informer leurs clients. Des affichettes seront notamment apposées sur les points de vente concernés.



Il est demandé aux personnes qui détiendraient les fromages concernés de ne pas les consommer – et plus particulièrement les jeunes enfants, femmes enceintes, personnes immunodéprimées et personnes âgées - et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés.



Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient des symptômes de type diarrhées, douleurs abdominales ou vomissements doivent consulter, au plus vite, leur médecin traitant en mentionnant cette consommation et le lien possible avec la bactérie Escherichia coli.



En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.



La société Fromagerie Alpine a mis en place un numéro d’appel, le 04.75.70.01.01. NP Lu 535 fois





