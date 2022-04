Courrier des lecteurs Retrait du masque à l'école : Entre soulagement et interrogation de parents

Par L'Association Parents974 Mobilisation - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 16:19

C'est d'abord le soulagement pour nos jeunes et nos enfants qui subissent depuis près de 2 ans le masque porté pendant des heures, sous des températures tropicales, bien au-dessus de celles des bureaux rafraîchis par la climatisation. Aucun aménagement du protocole, réclamé par l'association et collectifs, n'avait été apporté pour les jeunes réunionnais, contrairement aux jeunes métropolitains qui avaient obtenu l'été dernier quelques allègements du protocole. Les conséquences du port du masque chirurgical, dont l'utilité réelle n'a pas d'appui scientifique, sont nombreuses :physiques, psychologiques, et d'apprentissage. Le motif sanitaire a toujours prévalu, même en cas de certificat médical fourni pour incompatibilité avec un état physique d'un jeune ou d'un enfant. Des situations d'excès de zèle de professeurs, punissant des élèves pour avoir osé respirer, ont aussi été dénoncées par des parents et les membres de l'association. Un projet d'étude d'impact du port du masque avait été refusé par les autorités en mars 2021; il aurait pourtant permis d'évaluer son utilité et son impact réel, notamment en milieu tropical. Le masque a toujours été brandi comme étant la mesure pour se défendre du virus! Dans un second temps, nous regrettons que ce retrait du masque n'intervienne que maintenant ce lundi 4 avril. En outre, l'interrogation et le doute surviennent chez la plupart des parents et citoyens quant à cette dernière annonce, à quelques jours de l'échéance électorale. Il paraît légitime de s'interroger. Qu'en est-il de l'intérêt sanitaire? Et par extension, qu'en est-il depuis 2 ans? Avons-nous vérifié et pris soin du bien-être des enfants et des jeunes au sein de l'institution durant cette période longue? Nous souhaiterions des réponses. Nous défendons les droits et les intérêts des enfants dans cette gestion de crise et nous regrettons le peu de dialogue entre autorités et représentants associatifs, alors que les enjeux sont si forts, la vie de nos enfants. Nous regrettons que les autorités n'aient pas évalué cette mesure en 2 ans, tout en faisant systématiquement la promotion. Nous déplorons que ce soient nos jeunes et nos enfants qui aient eu à subir cette gestion de crise, qui dans ces conditions apparaît plus que contestable. Nous souhaitons que cette mesure de retrait du masque soit maintenue pour permettre à tous nos jeunes et enfants de retrouver des conditions d'apprentissage dignes et nous demandons un dialogue sincère et utile à l'avenir sur ces questions avec les autorités qui nous gouvernent. Alors que le masque était maintenu pour raisons sanitaires lors de la rentrée des classes la semaine passée le 28 mars, une mesure jusque là portée et soutenue par les autorités en place par mesure de protection, l'annonce a été faite ce vendredi 1er avril d'abaisser le protocole sanitaire à son niveau le plus bas, même si les taux (principal indicateur utilisé) ont en 1 semaine peu évolué. C'est officiel, le masque est retiré dans les écoles, collèges et lycées!