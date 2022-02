Retrait des délégations à la 8ème et 11ème vice-présidence de la CASUD

Lors du dernier conseil communautaire de la CASUD, le 28 janvier 2022, les déclarations extrêmement hostiles formulées par deux vice-présidents de la CASUD remettent en cause la confiance qui leur a été accordée par le Président.En conséquence, le Président de la CASUD a retiré ce jour, les délégations qu'il avait confiées à ces deux élus, respectivement 8ème vice-président et 11ème vice-présidente.Par ailleurs, le Président précise qu'il regrette vivement que des querelles purement politiciennes, entretenues activement par certains, viennent polluer le débat démocratique au détriment des enjeux importants pour nos populations et nos territoires.