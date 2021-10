Retrait de titularisations aux agents : le tribunal annule les arrêtés de la maire de St-Louis

Le communiqué du syndicat :



Ces employés retrouvent leurs droits ! leur respect ! leurs carrières ! Toutes ses familles qui ont vécu dans la précarité se voient soulagées !



Le SAFPTR, qui a soutenu les employés communaux de SAINT-LOUIS qui se sont vus annuler leurs stagiairisations au lendemain des élections municipales 2020, vous informe que le Tribunal administratif vient de dire au fond LE DROIT : Ces arrêtés sont ANNULES ! Il n’y aura aucun licenciement à venir.



C’est une très grande victoire pour ces employés communaux qui ont attendu avec impatience mais persévérance plus d’un an ces décisions de justice.



Le Respect des droits est sorti vainqueur.



Félicitations aux collègues SAFPTR de Saint-Louis pour leur solidarité et leur investissement aux côtés des victimes à défendre. C’est un encouragement pour la défense des droits de chacun.



Le SAFPTR, qui prône un véritable dialogue social au sein des collectivités, avait tenté de faire comprendre à la première Magistrate de la ville de Saint-Louis qu’elle se fourvoyait dans la compréhension des textes juridiques concernant les droits de ses employés.



Rien n’y a fait, elle s’est obstinée dans l’erreur de droit, allant jusqu’à refuser le dialogue social que lui proposait le SAFPTR, dialogue social qui se voulait constructif.



Les frais d’avocat qu’elle a engagés sur les fonds publics de la commune auraient pu être évités.



Les angoisses et les souffrances endurées pendant ces mois de précarité par ces mères et pères de famille, leurs familles auraient pu être évitées si la raison avait repris à temps le dessus.



A cette triste occasion, a été cependant mis en lumière une bonne nouvelle : l’excédent du budget de fonctionnement de près de 3 millions d’euros sur 2020.



Le SAFPTR invite à nouveau Madame La Maire à apaiser la situation en mettant en place un véritable dialogue social serein et constructif dans l’intérêt de tous, mairie, employés et citoyens.



Autonome et Libre

Le bureau SAFPTR