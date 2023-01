Communiqué Retrait de l'examen du texte sur l'accord de la COI à l'Assemblée nationale : "Une décision de sagesse" pour Mansour Kamardine

Par NP - Publié le Mardi 24 Janvier 2023 à 07:42

Le gouvernement a décidé de retirer de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale l’examen de l’autorisation d’approbation de l’accord international portant révision de l’accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l’Océan indien. Le ministre des relations avec le Parlement l’actera en commission des présidents de l’Assemblée nationale (instance qui fixe l’agenda de l’Assemblée nationale) mardi matin.



Je me félicite de cette décision de sagesse qui va permettre d’ouvrir des échanges entre les élus de Mayotte et le Ministère des affaires étrangères sur l’intégration régionale de Mayotte et sur l’actualisation du « plan d’action pour la reconnaissance internationale de Mayotte française » que j’ai négocié en septembre 2020.



J’espère bien ne pas être le seul à le défendre désormais.