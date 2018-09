Retour sur les résultats de 2017 dans la 7ème circonscription

Les électeurs de la 7ème circonscription doivent donc une nouvelle fois se rendre aux urnes pour la deuxième fois en un an.



A peine élu en juin 2017, Thierry Robert a vu son écharpe d’élu de la République lui être retirée en juillet dernier. Une sentence prononcée par le Conseil constitutionnel.



L’an dernier, le candidat du LPA avait écrasé la concurrence, récoltant 60,78% des suffrages exprimés au second tour (33,87% au 1er tour). Qu’en sera-t-il pour son remplaçant désigné, son frère Pierrick Robert cette année ?



Outre cette absence du député sortant, d’autres paramètres ont changé depuis 2017. A commencer par le nombre de candidats. Ils étaient 12 en juin 2017 à briguer le siège. Le tiers d’entre eux a fait le choix de ne pas se représenter. Fabrice Marouvin, arrivé second l’an dernier, a laissé la voie libre à Jean-Luc Poudroux. Idem pour Sandra Sinimalé, tous deux s’étant présentés l’an dernier malgré le fait qu’ils faisaient partie de la même majorité municipale à Saint-Paul.



Déclaré inéligible, Eric Marcely n’a pu se représenter cette année. Julietta Ichiza (divers gauche), Laurent Jourdanne (sans étiquette) et Denis Favre (sans étiquette) étaient arrivés respectivement 9ème, 11ème et 12ème du scrutin de 2017.



Par contre, les autres candidats se présentent à nouveau devant les électeurs. Il s’agit de Perceval Gaillard (France Insoumise / 11,87% des suffrages exprimés en 2017), Emmanuel Séraphin (PLR / 10,85%), Jean-François Nativel (sans étiquette / 6,15%), Michelle Lartin-Graja (FN / 4,09%) et Jonathan Rivière (divers droite / 3,50%).