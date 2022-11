A la Une . Retour sur les lieux du drame : La gendarmerie effectue un contrôle routier suite au décès d'un piéton

Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les militaires de la compagnie de St-Benoit, appuyés des motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière ont procédé durant la semaine du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 à plus de 11 opérations de contrôle routier sur l’ensemble des axes accidentogènes du secteur Est de l’île, en portant l’effort sur les infractions graves génératrices d’accidents. Par NP - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 11:20

Les gendarmes ont effectué d'une opération dite, « retour sur les lieux du drame », le jeudi 24 novembre 2022, de 19h00 à 22h00, sur la RN2, secteur Ste-Suzanne, où, le jeudi 20 octobre 2022 à 21h00, un accident mortel mettant en cause un véhicule et un piéton avait été constaté et le facteur de l’alcoolémie une nouvelle fois mis en exergue dans les causes principales de ce drame.



A cet effet, ce sont plus de 155 infractions qui ont été relevées durant la semaine par les militaires, dont 3 alcoolémies délictuelles, 4 conduites sous stupéfiants, 58 refus de priorité, 2 défauts de permis de conduire, 17 non-respects de la signalisation routière, 6 téléphones, 5 ceintures, 2 défauts d’équipement deux-roues motorisés, 1 défaut d’assurance, 1 vitesse excessive, 1 circulation interdite sur voie de bus, 1 refus d’obtempérer et 8 infractions relatives aux nuisances-pollutions et incivilités des usagers de la route, ayant motivé 6 rétentions de permis, 8 immobilisations et 6 mises en fourrières de véhicules.