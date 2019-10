La grande Une "Retour sur les lieux": Des contrôles routiers systématiques après les accidents mortels

Retour sur les lieux. Près d’un mois après la sortie de route qui a coûté la vie à un motard de 33 ans* sur la quatre-voies de Saint-Leu (au niveau de la sortie Portail), les forces de l’ordre se sont mobilisées ce lundi pour une opération de contrôle routier. "Ce sera le cas pour chaque accident mortel sur l’île. Environ un mois après, sur le lieu où s'est produit l'accident et sur le même créneau horaire", explique le commandant Vincent Audon, chef d'escadron à la compagnie de Saint-Paul.



Ce lundi, une quinzaine de fonctionnaires (de l'escadron de sécurité routière et de la communauté de brigade de Saint-Leu) étaient mobilisés. Objectif : "s’attaquer aux causes les plus graves d’accidentologie et de mortalité sur la route, à savoir l’alcoolémie et la vitesse".



"On va rechercher à faire mal en réprimant les comportements les plus dangereux", notamment en confisquant et en immobilisant les véhicules, explique le commandant, soulignant au passage que "la politique du chiffre est révolue".



Un drone dans le dispositif, une première

P our la première fois à La Réunion, les forces de l’ordre ont utilisé un drone pour compléter leur dispositif. De quoi permettre aux deux télé-pilotes spécialement formés de signaler les comportements dangereux observés depuis le ciel.



Au total, en l'espace de près de trois heures, les forces de l'ordre ont relevé 10 excès de vitesse dont deux de plus de 50 km/h au-dessus de la limite, une conduite sans permis et cinq non-respects des distances de sécurité.



"Notre action sera forte et permanente"



Les conducteurs avaient pourtant été prévenus de lever le pied par le biais de messages pédagogiques diffusés en simultané sur les panneaux de la quatre-voies. Mais la seule prévention est insuffisante pour régler la problématique, analyse le commandant, pour qui la répression reste nécessaire. "On a besoin de faire comprendre à ceux qui continuent à rouler dangereusement que derrière la sanction est là, et que nous notre action sera forte et permanente". Et de conclure : "La sécurité de tous est en jeu, tout le monde doit pouvoir rouler sereinement sur les routes de l'île".



Depuis le début de l'année, 24 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises.



Selon les premiers éléments, l'accident pourrait être dû à la fatigue ou à une inattention.

