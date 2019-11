Retour sur le workshop "REUNION" (Regional Exchange University Indian Ocean)

L’annonce du programme phare de mobilité régionale « REUNION », (Regional exchange UNiversity Indian OceaN), 1er programme de mobilité régionale offert dans la zone océan Indien, le programme REUNION piloté par l’université de La Réunion. Il consiste à consiste à mettre en place un programme de mobilités encadrées de grande ampleur, au bénéfice des étudiants et des personnels des établissements d’enseignement supérieur du Grand Océan Indien.

L’extension du réseau des universités et établissements supérieurs de l’océan Indien à 6 nouveaux partenaires

La signature de l’accord Université de La Réunion-Campus France-Région Réunion, première convention signée par Campus France, opérateur du Ministère des affaires étrangères en matière d’enseignement supérieur et de recherche, avec un établissement et une région. Celle-ci a pour but d’installer un bureau Campus France à l’Université, d’assurer le développement et la promotion du programme de mobilité régionale « REUNION » .

À l’occasion de la seconde édition du réseau des universités et établissements supérieurs de l’océan Indien, l’université de La Réunion a accueilli les 12 et 13 novembre 12 délégations universitaires de la zone océan Indien, pour deux journées de travail ponctuées d'ateliers et de visites de plateforme et laboratoires internationalement reconnus, d'équipements technologiques de pointe del'université (supercalculateur, Data center ) et de collection de l'université de La Réunion (salle océan Indien de la BU Droit-Lettres)Trois temps forts ont marqué cette seconde édition :