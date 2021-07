Retour sur le succès de l’opération « journée mondiale contre l’hépatite »

Portée par la Ville de Saint-Paul, via son dispositif karavàn Santé, et en partenariat avec le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), les associations ARPS (Association Réunionnaise pour la Prévention des Risques liés à la Sexualité), Dépist’Ouest, le planning familial 974, le Réseau Oté et la Semto “KAR OUEST”, la journée mondiale contre l’Hépatite s’est déroulée le jeudi 29 juillet dernier à la Gare routière de Saint-Paul.



Interrogations, conseils, dépistages, rencontres avec les professionnels de Santé, on dénombre plus de 131 passages sur chaque stand en seulement une journée de sensibilisation autour des hépatites, des dangers de l’alcoolisme et de la prévention sur les infections sexuellement transmissibles (IST) et 77 dépistages (VIH et hépatite C). Une mobilisation qui en dit long surtout en cette période de crise sanitaire où se protéger devient une priorité.



La Ville de Saint-Paul, labellisée « Ville Santé », s’engage au plus près de la population afin de leur apporter les meilleurs conseils Santé et de prévention dans leur quotidien. Cet accompagnement souligne la volonté de la commune à vouloir mettre un dispositif de proximité qui puisse répondre au mieux aux attentes des Saint-Paulois.