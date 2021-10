Retour sur le Marché de l’Art à Saint-Gilles-les-Bains

C’était plus de 50 artistes présents au Marché de l’Art à Saint-Gilles-les-Bains, ce samedi 23 octobre, à la Place Paul-Julius-BÉNARD et le Mail de Rodrigues de l’Hermitage de 9h à 18h. Une belle occasion de profiter d’une exposition péi riche et diverse: Peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs, …