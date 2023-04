Retour sur le Championnat d’Orthographe qui s’est déroulé à Saint-Paul

Ce samedi 29 avril s’est déroulée la demi-finale du 30ème Championnat Régional d’Orthographe du CEDAACE au collège Jules SOLESSE en présence de la Députée Karine LEBON et de l’élue Nila Radakichenin.



Ce ne sont pas moins 330 candidats venant de toute l’île scolarisés du CM1 à la 3ème qui ont disputé la demi-finale du Championnat Régional d’orthographe ce samedi 22 avril. Ce championnat régional d’orthographe est un concours organisé par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) et le Conseil Départemental en collaboration avec l’Académie de La Réunion. La finale se tiendra le samedi 17 juin 2023, dans l’hémicycle du Conseil Départemental. La correction et la délibération auront lieu immédiatement sur place par un jury désigné par le CEDAACE.