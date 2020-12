A la Une ..

Retour sur le 20 décembre de Jean-Luc Mélenchon

​Jean-Luc Mélenchon est en visite dans l'île jusqu’au 25 décembre. Ce dimanche, il a assisté à la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Saint-Paul aux côtés d’Huguette Bello et de la députée de la circonscription Karine Lebon. Il consacrera également une partie de son séjour aux questions liées à la pauvreté et à l'accès à l'eau, ce qui est déjà le cas ce lundi après-midi au Port. Au programme du candidat à la présidentielle de 2022, arrivé en tête sur notre île lors du premier tour de la dernière élection, des rencontres politiques et des visites sur des thèmes qui lui tiennent à coeur. Retour en images sur la journée du 20 décembre au cimetière des esclaves en baie de Saint-Paul. Des photos signées Pierre Marchal de l'agence Anakaopress