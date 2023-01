Communiqué Retour sur la crise sanitaire : Les entreprises réunionnaises affichent leur solidité

Une nouvelle publication de l’IEDOM analyse la manière dont les entreprises réunionnaises ont fait face à la crise sanitaire de la Covid-19 en 2020 : Par N.P - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 16:43

Le taux de marge des entreprises a résisté à la chute d’activité

Les entreprises réunionnaises ont en effet subi de plein fouet la crise sanitaire de la Covid-19, avec une baisse de leur chiffre d’affaires de 3,7 % en 2020 par rapport à 2019. Bien que sévère, cette baisse est près de deux fois moins forte que celle observée en France hors DROM (-7,8 %). Elle touche davantage les entreprises de taille intermédiaire (-9,3 %) et les activités touristiques (-34,6 %). Cependant, la capacité bénéficiaire des entreprises réunionnaises est moins impactée qu’attendu, en raison d’ajustements réalisés sur leurs consommations intermédiaires et des mesures de soutien.



Les entreprises se sont endettées, mais par précaution

Les entreprises se sont significativement endettées en 2020, mais cet endettement supplémentaire reflète la souscription de prêts garantis par l’État (PGE) dans une logique de précaution. En effet, une grande partie des sommes empruntées sont venues conforter les trésoreries des entreprises réunionnaises. En 2020, la trésorerie progresse de 17 jours de chiffre d’affaires (CA) en moyenne.



Des entreprises réunionnaises solides financièrement, malgré des inquiétudes

La baisse, même légère, des marges des entreprises en 2020 associée à la hausse significative de leur endettement pourrait laisser craindre une augmentation de leur vulnérabilité financière. Toutefois ces inquiétudes restent modérées. Seuls 4 % des entreprises montrent des signes forts de vulnérabilité. À l’inverse, une grande majorité des entreprises a fait preuve de résilience durant cette crise exceptionnelle.



Des entreprises encore armées pour lutter contre l’impact de la hausse des prix

Depuis 2020, la succession des vagues épidémiques liées à la Covid-19 et la guerre russe en Ukraine ont continué à perturber l’activité économique de l’île. Pour autant, l’économie réunionnaise demeure vigoureuse (+6,7 % de croissance économique en 2021) et les entreprises réunionnaises semblent plutôt armées pour faire face à ces temps incertains.



Pour lire Les entreprises réunionnaises ont en effet subi de plein fouet la crise sanitaire de la Covid-19, avec une baisse de leur chiffre d’affaires de 3,7 % en 2020 par rapport à 2019. Bien que sévère, cette baisse est près de deux fois moins forte que celle observée en France hors DROM (-7,8 %). Elle touche davantage les entreprises de taille intermédiaire (-9,3 %) et les activités touristiques (-34,6 %). Cependant, la capacité bénéficiaire des entreprises réunionnaises est moins impactée qu’attendu, en raison d’ajustements réalisés sur leurs consommations intermédiaires et des mesures de soutien.Les entreprises se sont significativement endettées en 2020, mais cet endettement supplémentaire reflète la souscription de prêts garantis par l’État (PGE) dans une logique de précaution. En effet, une grande partie des sommes empruntées sont venues conforter les trésoreries des entreprises réunionnaises. En 2020, la trésorerie progresse de 17 jours de chiffre d’affaires (CA) en moyenne.La baisse, même légère, des marges des entreprises en 2020 associée à la hausse significative de leur endettement pourrait laisser craindre une augmentation de leur vulnérabilité financière. Toutefois ces inquiétudes restent modérées. Seuls 4 % des entreprises montrent des signes forts de vulnérabilité. À l’inverse, une grande majorité des entreprises a fait preuve de résilience durant cette crise exceptionnelle.Depuis 2020, la succession des vagues épidémiques liées à la Covid-19 et la guerre russe en Ukraine ont continué à perturber l’activité économique de l’île. Pour autant, l’économie réunionnaise demeure vigoureuse (+6,7 % de croissance économique en 2021) et les entreprises réunionnaises semblent plutôt armées pour faire face à ces temps incertains.Pour lire https://www.iedom.fr/la‐reunion/publications/etudes‐thematiques/