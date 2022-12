Revenir à la Rubrique TCO Retour sur la Startup weekend ESS



La startup weekend est un évènement phare de la création d’entreprises innovantes à La Réunion. C’est plus d’une soixantaine de participants qui se sont lancés le défi de pouvoir confronter leurs idées pour en faire un vrai projet, innovant et viable, en 54h chrono. Ces porteurs de projet en compétition ont pu dans le même temps découvrir les rouages de l’entrepreneuriat.

La cérémonie de la remise des prix s’est déroulée ce lundi 5 décembre au Kabardock au Port, en présence de Denise DELAVANNE, Vice-Présidente déléguée à la Politique de la Ville, à l’insertion par l’économie et au développement de l’économie Sociale et Solidaire, Olivier HOARAU, Maire du Port, Ali MIHIDOIRI, Adjoint au Maire du Port délégué à l’économie sociale et solidaire, Evelyne CORBIERE, Conseillère Régionale, Frédéric ANNETTE, Président de la CRESS et de la Team WEBCUP.



Le Maire du Port, Olivier HOARAU, a souligné que « toutes ces intentions qui impulsent la dynamique de notre territoire, sont de nouvelles niches d’activités solidaires qui offrent une diversité d’emplois. » Les Lauréats Les lauréats de cette 4ème édition sont :

1er prix – Compost Avenir porté par DAVIOUD Theau : Projet en faveur du recyclage des déchets organiques . Cette solution de proximité se compose d’une jardinière avec en son centre un composteur, qui permet d’agir au quotidien, de trier et valoriser les déchets, tout en offrant aux usagers un espace de plantation de qualité. 2ème prix : MALAKAFE porté par Jehanne LAMAUD BOHI : Concept autour d’un café socio-culturel dans le centre-ville du Port. Ce lieu intergénérationnel qui proposera des ateliers thématiques et un espace de coworking pour les professionnels. C’est un projet qui vise à créer un lieu de cohésion et d’inclusion sociale au centre-ville. 3ème prix : PERMAPEÏ, porté par Aïssa AUGUSTIN : Réseau de jardins créoles chez l’habitant dans le quartier du Hangar à Saint-Paul. Le but est de créer du lien entre les voisins et les familles en organisant des ateliers de jardinage, des chantiers solidaires et en relançant la production alimentaire à l’échelle d’un quartier. Prix « coup de cœur » : ALLON JOUE KANET porté par Inès RABESON : Lieu d’accueil pour les enfants géré par les parents eux-mêmes. L’idée est de mettre le parent au cœur de la garde. Il peut ainsi laisser son enfant un certain nombre d’heures à condition de donner en retour l’équivalent de son temps à un autre moment. Prix du public : LA KAZ BONHEUR GRAMOUNES porté par Narindra MERONVILLE : C’est un lieu d’accueil en journée pour les séniors fonctionnant sur le même principe qu’une crèche. Ce weekend a permis aussi de découvrir les projets du « startup weekend ESS » : RE-UNION avec la marque éthique réunionnaise réunissant les artisans dans le milieu du textile à la Réunion.

ELECTR’ILE avec la création de solutions de mobilité verte, éco responsable, accessible à tous pour réduire les embouteillages, la dépendance au pétrole et la pollution émise sur l’île. Un weekend éprouvant et émouvant qui a su faire émerger de belles idées, de beaux projets innovants et des challengers qui ont su relever le défi avec fair-play. Une 4ème édition de la Startup Weekend dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire, organisée par l’association Webcup, le TCO, la mairie du Port et la CRESS, a réuni près de 100 personnes dont 7 porteurs de projets et 20 coachs, de l’école supérieure d’Art du Port. 19 pitchs de porteurs de projet ont été travaillés en équipe et accompagnés par des coachs experts dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, la finance, le marketing ou encore la communication.La startup weekend est un évènement phare de la création d’entreprises innovantes à La Réunion. C’est plus d’une soixantaine de participants qui se sont lancés le défi de pouvoir confronter leurs idées pour en faire un vrai projet, innovant et viable, en 54h chrono. Ces porteurs de projet en compétition ont pu dans le même temps découvrir les rouages de l’entrepreneuriat.La cérémonie de la remise des prix s’est déroulée ce lundi 5 décembre au Kabardock au Port, en présence de Denise DELAVANNE, Vice-Présidente déléguée à la Politique de la Ville, à l’insertion par l’économie et au développement de l’économie Sociale et Solidaire, Olivier HOARAU, Maire du Port, Ali MIHIDOIRI, Adjoint au Maire du Port délégué à l’économie sociale et solidaire, Evelyne CORBIERE, Conseillère Régionale, Frédéric ANNETTE, Président de la CRESS et de la Team WEBCUP. Pour Denise DELAVANNE, cette Startup Weekend « c’est une belle expérience, très enrichissante qui permet de mettre en synergie des idées, des compétences, des expériences, des talents dans un seul et unique projet qui méritent d’être valorisés. L’occasion aussi de découvrir des futurs projets autour de l’économie sociale et solidaire qui s’implanteront demain sur le territoire Ouest. Ces structures associatives continuent à démontrer leur capacité à mettre en œuvre des actions, répondant aux besoins des personnes les plus en difficulté, tout en étant de véritables sources d’innovation. 26% des entreprises de l’économie sociale et solidaire sont installées sur le territoire Ouest ; ce qui représente des opportunités en termes d’emplois pour le public en insertion, accompagné dans le cadre du Plan Local Insertion pour l’Emploi (PLIE) du TCO. »Le Maire du Port, Olivier HOARAU, a souligné que « toutes ces intentions qui impulsent la dynamique de notre territoire, sont de nouvelles niches d’activités solidaires qui offrent une diversité d’emplois. »Les lauréats de cette 4ème édition sont :Ce weekend a permis aussi de découvrir les projets du « startup weekend ESS » :Un weekend éprouvant et émouvant qui a su faire émerger de belles idées, de beaux projets innovants et des challengers qui ont su relever le défi avec fair-play.





Dans la même rubrique : < > Trokali mobile ce samedi à la déchèterie éphémère du Plate Rdv à nos déchèteries éphémères de La Possession et du Plate ce samedi Pour plus d’informations consultez le site internet du Territoire de la Côte Ouest ou sa page Facebook.