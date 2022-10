Communiqué Retour sur l'élection Miss Mamie des Avirons 2022

Marlène Laterrière a été élue Miss Mamie des Avirons 2022. Par N.P - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 12:01

Le communiqué :



Ce dimanche 9 octobre 2022, lors du Marché la Kour du Tévelave, sur la thématique du fleurissement, s’est déroulée pour la première fois : l’élection de Miss Mamie des Avirons, animée par Léonus.



Maquillées, coiffées et parées de leurs plus belles tenues, 11 candidates ont défilé devant des milliers de spectateurs, qui ont fait le déplacement dans la fraîcheur du Tévelave pour soutenir ces jolies mamies.



Après une délibération difficile, le jury a nommé :

La candidate n°9, Marlène Laterrière, Miss Mamie des Avirons 2022 La candidate n°4, Marilène Bassonville, Première Dauphine La candidate n°10, Christiane Acama, Deuxième Dauphine Toutes ont été fières de participer à cette élection qui fait honneur à leur Ville.