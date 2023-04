Communiqué Retour sur événement : La Fresque de la Mobilité du 22 avril à La Possession

Vincent Defaud et Fanny Lavigne reviennent sur la fresque de la mobilité qui s'est déroulée le 22 avril dernier à La Possession. Par N.P - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 09:08

Le communiqué :



Ce samedi 22 avril 2023,



A La Réunion, plus de 40% des Gaz à Effet de Serre émis sont dus aux transports, qui génèrent d'autres externalités négatives comme les bouchons et leurs conséquences : manque de temps en famille, fatigue, manque de fluidité économique, problèmes de santé...



Les leviers existent, ils sont à notre portée.

Ils permettent en outre de réduire le budget transport des ménages.



Pas un mais DES leviers à mettre en place en fonction de votre situation.







Merci aux participants et aux parents pour leur implication, merci aux animateurs Julian, Jonathan et Gérald pour la qualité de leurs interventions et merci à Anne-Flore Deveaux, directrice de l’école Jean Marquet pour son accueil et sa disponibilité.

Vincent Defaud, & Fanny Lavigne,

Citoyen engagé Référente Fresque de la Mobilité Réunion



https://fresquedelamobilite.org/

