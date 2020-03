A la Une ... Retour progressif des averses, il fait moins frais la nuit

L'animation des simulations du modèle Arome montre l'augmentation progressive des précipitations sur la zone. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer. Après des journées sèches le temps va progressivement changer.

L'alizé modéré à assez rapide va devenir progressivement plus humide.



TENDANCES GÉNÉRALES:



➡️ Au cours de la nuit de dimanche à lundi des entrées maritimes devraient mouiller le littoral Est entre Saint Jo Saint André.

D'ici la fin de la nuit les averses pourront déborder vers sur le Nord de l'île. Les premières pentes sont aussi exposées.

Sur le reste de l'île la nuit est calme.

Les températures minimales retrouvent un niveau de saison entre 22° et 26° sur le littoral, et pas moins de 10° dans les stations les plus fraîches de l'île comme au volcan, à la Plaine des Cafres ou encore au Maïdo.

La mer est agitée sur les côtes Est.



➡️ Lundi 23 Mars: le temps est souvent nuageux sur la moitié Est avec des averses passagères plus fréquentes dans la région du volcan et des hauts de Sainte Rose. Sur la moitié Ouest le temps est clément et chaud.

L'après-midi quelques averses sont observées dans les hauts de l'Ouest. Sur la moitié Est éclaircies et averses cohabitent.

L'alizé atteint son maximum de Saint Pierre à l'Étang Salé et de Sainte Suzanne à la Grande Chaloupe et flashe à des vitesses proches de 60km/h.

La mer est agitée au vent.



Nuit de lundi à mardi: temps humide sur l'Est et le Nord par débordement.



➡️ Mardi 24 Mars: le risque pluvieux augmente par rapport à la veille sur toute la moitié Est de l'île. Le Nord est aussi exposé par débordement. Les cumuls de pluie peuvent localement être significatifs comme dans les hauts et au volcan.

Sur la moitié Ouest après une matinée clémente le risque d'averses l'après-midi est sensiblement plus élevé que la veille. Ces averses avancent localement jusqu'à la côte.

Le vent flashe toujours sur le Sud et le Nord à des vitesses proches de 60km/h.

La mer reste agitée à forte sur les côtes exposées à l'alizé.



➡️ Mercredi 25 Mars: l'alizé plutôt humide se maintient. Le temps évolue assez peu.



Un temps plus humide gagne les iles Soeurs par l'Est.

