A la Une ... Retour progressif à un temps classique d'alizé

2019 JUIN 26 18h00 REUNION



Bonsoir toutes et tous!



Carte: situation à 16heures. La zone pluvieuse(w) se désagrège à proximité des Iles Soeurs. Un anticyclone(H) s'approche graduellement de notre zone par le Sud-Ouest. MMS



REMARQUES GENERALES:

1: la zone pluvieuse évoluant à proximité des Iles Soeurs s'est rapidement décalée vers le Sud-Est cet après midi tout en perdant de son étendue et de son activité.



2: la nuit prochaine des averses continueront à toucher temporairement les régions Nord et Est et les hauts associés. Ces averses seront nettement moins fréquentes et nettement moins soutenues que celles observées au cours des deux nuits précédentes.

Sur l'Ouest et le Sud-Ouest les averses seront rares.



3: des rafales assez fortes seront encore ressenties dans les hauts cette nuit.

Demain Jeudi retour au calme dans les hauts quant au vent.



4: Jeudi un temps classique d'alizé s'installe progressivement. Encore gris et faiblement pluvieux sur la moitié Est le matin puis plus ensoleillé sur le littoral.

Larges éclaircies sur la moitié Ouest dès le matin avec un temps sec. Thermomètre en hausse.

Nuageux sur les pentes de l'Ouest l'après midi avec des averses probables.

Rafales atteignant 50/60km/h en journée du côté de Gillot et de Pierrefonds.

Haute mer houleuse.



Sur ce je vous souhaite une douce nuit en espérant vous retrouver tôt demain matin.



