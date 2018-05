Retour en prison pour un médiateur de nuit à St-Denis

"Encore un médiateur au casier judiciaire garni interpellé par la police nationale à Saint-Denis. Voilà ce que donne un recrutement sans CV", pointe du doigt le syndicat de police Alliance.Un Dionysien de 28 ans recherché pour exécuter une peine concernant plusieurs délits routiers de quatre mois de prison a été interpellé et déféré au tribunal de Champ-Fleuri ce mercredi. Il a ensuite été écroué.L'homme est également impliqué dans une affaire de recel de vol en bande organisée datant d'avril 2015, selon les informations de nos confrères de Clicanoo : un vol de lingots d'or et de plusieurs motos de grosses cylindrées ensuite revendues avec de fausses immatriculation depuis le quartier de la Rocade au Moufia."Aujourd'hui pour assurer la tranquillité dans la capitale, il faut être connu des services de Police et avoir fait ou aller faire de la prison. Bravo monsieur le maire. Cacher ses défaillances en dénigrant la police nationale.... ", ironise le syndicat de police Alliance.Le syndicat fait ici référence aux propos tenus par Gilbert Annette sur la police nationale et à la condamnation d'un autre médiateur en avril dernier. L'homme avait été interpellé après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Au guidon d'un scooter, il avait été contrôlé sans permis et portait sur lui des munitions de 357 Magnum. Il avait écopé de 6 mois de prison ferme.