Culture

Retour en images sur les Journées européennes du patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine se sont déroulées les 17 et 18 septembre. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les trésors historiques du patrimoine réunionnais. Pierre Marchal s’est rendu à l’artothèque et au Musée Léon Dierx pour capturer les plus belles de photos de ce week-end si particulier.

Par NP - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 07:32