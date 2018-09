Retour en images sur les Journées Européennes du Patrimoine

Les 14, 15 et 16 septembre, vous étiez nombreux à venir sillonner les sentiers de la savane de Plateau Caillou en quête de beaux paysages, ou bien découvrir le parcours de l’art du vivre ensemble et du métissage culturel au centre-ville ou encore s’émerveiller face à la nature du côté de la Réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul…



A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Saint-Paul était en ébullition. Plus de vingt sites ne demandaient qu’à être visités, racontés, photographiés et cela gratuitement par un public désireux d’en savoir plus sur notre histoire dans le cadre du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Placées sous le thème de l’Art du partage, plusieurs moments forts ont marqué cette édition des Journées Européennes du Patrimoine.



Parmi les visites incontournables, on peut citer, la découverte des Paysages de la Savane, Le Jardin des Sentiments. Le public a également participé à des visites guidées du Jardin de la Liberté, inauguré le 13 septembre dernier mais aussi de la Villa Rivière ; du Jardin de Paulo ; du Moulin à eau, de la Ravine Divon ; du domaine de Savanna…