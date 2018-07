Retour en images sur les Fêtes de Saint-Paul

11 jours de festivités marqués par des moments forts tels que le bal du 3ème âge où nos « gramounes » ont pu profiter d‘une journée dansante, le feu d’artifice du 14 juillet a une nouvelle fois fait briller les yeux du public venu également profiter du bal populaire et l’incontournable Coupe du Monde de football en Russie. Une particularité cette année, la diffusion des matchs du quart, de la demi-finale et de la finale de cette compétition internationale au parc Expobat a donné le la.En effet, le « bleu, blanc, rouge », l’enthousiasme patriotique et la ferveur du public ont pris le dessus tant au cœur de la braderie du centre ville qu’à Expobat.Autant d’émotions qui ont su rassembler des milliers de personnes durant les Fêtes de Saint-Paul édition 2018.