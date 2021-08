A la Une .

Retour en images sur le sixième samedi de manifestation des anti pass

En famille et dans la bonne humeur. Environ un millier de manifestants a déambulé dans les rues de Saint-Denis ce samedi après-midi. Le mouvement anti pass sanitaire a pris parfois des airs de carnaval avec des déguisements et des pancartes très élaborés et humoristiques qui ne font pas oublier le message de fond des manifestants, à savoir leur désir de choisir librement de pouvoir se rendre dans des établissements qui sont depuis bientôt deux semaines soumis au contrôle du pass sanitaire. Retour sur cette nouvelle mobilisation dans les rues du chef-lieu sur des images de Pierre Marchal de l'agence Anakaopress.