Retour en images sur le départ du Tour Auto

Le top départ du 52ème Tour Auto a été donné ce vendredi. 91 concurrents répartis dans 5 classes se battent pour le titre majeur alors que 14 autres pilotes tentent leur chance sur le rallye de régularité.



Lors de la 1ère étape, Damien Dorseuil et Kévin De Berge se sont hissés en tête du classement, suivis de Thierry Law Long et Mohammad Noor Balbolia et de Sébastien Lafuteur et Olivier Naguin.



Retour en images sur la renaissance de la course, mise entre parenthèse l'an dernier à cause de la crise sanitaire. (Photos : Pierre Marchal, Anakaopress).

Par N.P - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 09:41