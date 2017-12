Retour en images sur le concert Aïna Enfance & Avenir à Saint Leu

En collaboration avec L'association LPDF CORP, L'Association Kapab' et L'association Aïna, Enfance & Avenir, organisait une soirée exceptionnelle Dimanche 17 décembre 2017. De nombreux Artistes ont répondu présent pour faire de cette soirée un beau moment de partage et de solidarité.



Tous les fonds récoltés ainsi que les cachets d'artistes ainsi que ceux des ingénieurs son de l'association KAPAB' ont été reversés intégralement à L'association Aïna, Enfance & Avenir.



Un plateau artistique exceptionnel et en live à partir de 18h00 avec Davy Sicard, Hanitra, Benjam, Dago Roots, Jeremy Sansfamille, Kalifa Diarra ( du groupe Fassia ), Bernard Joron ( du Groupe Ousanousava ), Arnaud Bazin ( de Lorkès Tapok ), Erik Lebeau ( du groupe tricodpo ). Plusieurs centaines de personnes s’étaient donné rendez vous pour ce moment de partage convivial, pour danser et chanter face à l’océan.



L'association Aïna, Enfance & Avenir en quelques mots :



RÉINVENTER LA VIE DES ENFANTS DÉMUNIS



"Aïna" signifie "la vie", "le souffle de vie" en malgache. "Fournisseur d’avenir", Aïna, Enfance & Avenir intervient depuis 2005 à Madagascar, l’un des pays les plus pauvres de la planète, auprès d’une population extrêmement démunie : les enfants des rues, abandonnés, orphelins, ou enfants en danger, ainsi qu’auprès de jeunes mères mineures sans ressources.



Placé à la 151ème place selon l’IDH (indice de développement humain), défini par le PNUD, à partir de critères tels que l’espérance de vie, le niveau de vie et l’éducation, Madagascar est un pays où 76% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (soit moins d’un dollar par jour).



C’est à la dure réalité des bidonvilles que se sont confrontées les deux fondatrices d’Aïna, Nataly Charbonnier et Isabelle Boursier. Ces femmes de cœur ont décidé d’agir, pour venir en aide aux enfants des rues, et à leurs mamans mineures. Elles n’imaginaient pas que 10 ans après, elles seraient rejoint par tant de bénévoles, et emploieraient plus de 90 personnes à Madagascar, concrétisant, avec l’aide de tous les parrains, adhérents, donateurs, et partenaires, un projet centré sur l’hébergement, l’éducation et l’insertion professionnelle, dont les premiers résultats concrets confirment l’efficacité.



Association à La Réunion et ONG reconnue à Madagascar, Aïna, Enfance & Avenir est sans appartenance politique ou religieuse.



À La Réunion, en métropole et en Belgique, une équipe bénévole met en place des actions qui permettent de financer les activités de terrain à Madagascar grâce aux sommes perçues dans le cadre des manifestations, des parrainages, des dons et des subventions.



Aïna, Enfance et Avenir ne vise qu’un seul objectif : réinventer la vie de ces enfants démunis en les aidant à se construire un avenir et en prenant en charge leurs mères adolescentes.



Pour atteindre cet objectif, l’association agit au quotidien dans trois domaines : la mise en place de structures adaptées aux besoins des enfants, l’amélioration de la vie quotidienne des enfants et l’aide à la scolarisation.