Retour en images sur le Dipavali de la Saline

Le quartier Célestin-Périanmodely fêtait le Dipavali à la Maison de projet avec les associations Kaz Maron, Karma Deva et Kaz Kabar le vendredi 9 novembre 2018 dans le quartier de la Saline.



Le temps d’une journée, cet événement soutenu par la ville de Saint-Paul et la SEMADER, mettait à l’honneur les traditions de l’Inde et la richesse culturelle de La Réunion.



Au cœur d’un quartier en pleine transformation, les écoliers d’Aliette-Hortense et les lycéens de Vue-Belle se retrouvaient pour échanger sur les traditions et le patrimoine lontan. Entre projection et exposition, la journée était animée et enrichissante.



À cette occasion, Benoit Zimberger, directeur à la SEMADER, annonçait l’ouverture de la Maison de Projet aux associations afin de proposer des activités au cœur du quartier.



L’ambition de la SEMADER reste de créer un lieu où l’on passe pour se rencontrer, poser des questions mais aussi un lieu au cœur de l’animation locale.



Après des échanges avec des lycéens, Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, en profitait pour rappeler la mue du quartier.



« Il y a six mois, nous avons inauguré la Maison de Projet. C’était le lancement symbolique des travaux de rénovation des routes, de création des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité. Ces travaux vont protéger vos habitations souvent menacées pendant la période des pluies par les inondations. Mais surtout un projet global qui vous permettra enfin de devenir propriétaire de votre terrain. »



En fin de journée, la Maison de Projet et les rues de Célestin-Périanmodely étaient illuminées par une centaine de lampes en terre cuite. Moment magique et plein de féerie à la tombée de la nuit.